Ordine dei Figli d’Italia in America, Clarissa Burt socio onorario

La ricordiamo tutti, bellissima, modella e attrice americana naturalizzata italiana, ha vissuto nel nostro Paese per tanti anni. Oggi è tornata negli Stati Uniti, a Phoenix in Arizona, dove ha iniziato la sua carriera di imprenditrice lanciando iniziative di grande successo. L’OSDIA, fondato nel 1905 da un medico italiano, il dottor Vincenzo Sellaro, a New York, conta oggi 600mila italo-americani ed italiani in America negli Stati Uniti e Canada. Tra le varie organizzazioni italo-americane, l’OSDIA è quella che maggiormente rappresenta gli oltre 26 milioni di cittadini italo-americani negli Stati Uniti.

Il Certificato di Honourary Member è stato consegnato alla signora Burt dal Presidente fondatore del Capitolo di Roma dell’OSDIA, dottor Carmelo Cutuli, in presenza del trustee, avvocato Paolo Quattrocchi, e del segretario, dottor Claudio Frasca. Clarissa Burt è una attrice, produttrice, regista, autrice e top model, riconosciuta a livello internazionale e molto amata dal pubblico italiano. Oggi startupper di successo, tra le sue tante iniziative, ha recentemente lanciato “In the Limelight Media”, un portale multimediale online che fornisce contenuti multimediali, d’interesse per gli imprenditori. Distintasi nel sociale, Clarissa Burt è stata ambassador negli Stati Uniti per la campagna “Walking Africa”, ha partecipato a numerose udienze private del Papa Giovanni Paolo II ed è stata la prima americana a presentare una diretta televisiva russa al Cremlino. Recentemente ha ricevuto il Premio Donna di Eccellenza dal Women’s Economic Forum.