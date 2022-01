Ordine dei Giornalisti, accordo con il Movimento cristiano lavoratori per i servizi di Caf e Patronato

Si terrà domani alle ore 10.30, presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania in via Cappella vecchia 8/b, la conferenza stampa di presentazione dell’accordo siglato tra Odg Campania e Movimento cristiano lavoratori per l’apertura e l’attivazione di tutti i servizi di Caf e Patronato a favore dei giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’Ordine della Campania. Il Movimento cristiano lavoratori, in base alla convenzione, mette a disposizione le proprie sedi e i propri uffici dislocati nelle cinque province con professionisti ed esperti in materia fiscale, legale, consulenza del lavoro, gestione separata, previdenza, contribuzione, dichiarazione dei redditi. Per lo svolgimento dei servizi e l’esame delle pratiche, ove possibile, sarà preferita la modalità telematica. A Napoli il Caf-Patronato per i giornalisti ha sede presso gli uffici del Movimento cristiano lavoratori in corso Garibaldi 32, secondo piano. Per partecipare alla conferenza stampa è indispensabile esibire il green pass.