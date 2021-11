Ordine dei Giornalisti della Campania, si insedia il nuovo direttivo: ecco le deleghe

“Si è insediato nel pomeriggio il consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Campania per il triennio 2021-2024 che ha eletto presidente Ottavio Lucarelli, vicepresidente Mimmo Falco, segretario Titti Improta, tesoriere Salvatore Campitiello. Si è insediato anche il Collegio dei revisori dei conti che ha eletto presidente Francesco Marolda, vice presidente Francesco Ferraro, segretario Concita De Luca”. Lo ha riferito l’Odg regionale in una nota: “Assegnate le deleghe: a Ottavio Lucarelli la formazione professionale gratuita, a Mimmo Falco i rapporti con le Istituzioni, a Titti Improta la commissione pari opportunità (vice presidente Concita De Luca) e l’Osservatorio sulle televisioni, a Marisa La Penna il Dipartimento “salute” (vice presidenti Enrico Scapaticci e Alessandra Malanga), a Enzo Colimoro l’accesso alla professione e la Scuola di giornalismo del Suor Orsola Benincasa, ad Alessandra Malanga gli Uffici stampa (vice presidente Pasquale de Simone)”.

E ancora: “A Massimiliano Musto la digitalizzazione, a Gerardo Ausiello (che si riserva di decidere) rapporti con il sindacato regionale, ad Alfonso Pirozzi i rapporti con Inpgi e altri enti previdenziali, a Ugo Clemente la commissione giuridica, a Eduardo Scotti i rapporti con Istituzioni culturali e Fondazioni, a Francesco Bellofatto la commissione cultura, a Mario Zaccaria i rapporti con la stampa sportiva, a Ciro Pellegrino e Pietro Di Marco il Dipartimento Giornali web, a Gianni Colucci la delega per il Circolo della stampa di Avellino. Romolo Acampora, Adriano Cisternino, Lino Zaccaria e Salvatore De Napoli si occuperanno dei corsi gratuiti di preparazione all’esame professionale. Alla cerimonia hanno partecipato Alessandro Sansoni, confermato consigliere nazionale, e Francesco Canessa, decano dei giornalisti professionisti della Campania”.