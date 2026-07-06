Ordine dei giornalisti della Campania, si rinnova il Consiglio: gli eletti al primo turno

Si è concluso il primo turno per il rinnovo del Consiglio dell’Odg Campania.

Sono stati eletti per i professionisti: Ottavio Lucarelli con 526 voti, Gerardo Ausiello con 419 voti, Marisa La Penna con 389 voti, Alessandra Malanga con 330 voti e Chiara Biggi con 322 voti.

Per i pubblicisti risultano eletti Vittorio Falco con 858 voti, Viridiana Myriam Salerno con 727 voti e Nicoletta Lanzano con 712 voti.

Al ballottaggio per l’elezione di un consigliere professionista andranno Concita De Luca ed Enzo La Penna.

Per il Collegio dei revisori sono stati eletti i professionisti Francesco Marolda con 388 voti e Pietro Di Marco con 324 voti, e il pubblicista Riccardo Stravino con 741 voti.