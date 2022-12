Ordine dei Giornalisti, Tribunale di Napoli accoglie ricorso: elezioni da rifare

Il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso presentato da 26 Giornalisti, e sostenuto dal Sindacato unitario campano Sugc, contro le elezioni dell’Ordine dei Giornalisti in regione. La sentenza annulla la delibera del consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti che respingeva il ricorso e afferma che le elezioni vanno ripetute, poiché è stato leso il diritto alla partecipazione al voto di tanti colleghi. In proposito è stata indetta una conferenza stampa che si terrà domani, venerdì 2 dicembre 2022, alle ore 10, presso la sede del Sindacato unitario Giornalisti della Campania, a Napoli in vico Monteleone 12.