Ordine dei Medici, a Caserta il primo manuale su come aprire studi professionali e ambulatori

Nasce il primo “Manuale apertura studi professionali e ambulatori”. L’iniziativa è stata promossa dall’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta. La presentazione nella sede di via Bramante.

Le parole del presidente Carlo Manzi: «Ringrazio i colleghi del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Caserta e il Direttore Generale che hanno supervisionato i contenuti del manuale, dandogli una caratura istituzionale. E ora, grazie alla volontà del Consiglio Direttivo dell’Ordine, il lavoro è pubblicato ed è a disposizione di tutti».

Il presidente ha poi ricordato: «È la prima volta che viene realizzato un manuale del genere, che risulta essere particolarmente utile per coloro che decidono di intraprendere un’attività privata, come persona fisica o società, all’interno di uno studio medico o odontoiatrico, ma anche di medicina generale, fino ad arrivare alla definizione di come si richiede un’autorizzazione sanitaria per l’apertura di un poliambulatorio medico e chirurgico». L’evento di presentazione è stato finalizzato all’analisi e all’approfondimento dei singoli capitoli del manuale attraverso specifiche relazioni degli autori.

Manzi ha aggiunto: «Il testo nei suoi capitoli argomenta le normative che stabiliscono i requisiti specifici di tipo strutturale, tecnologico, organizzativo e di personale necessari per l’apertura degli studi medici e degli ambulatori e dà per assodato che vengano rispettate le più comuni normative riferite a sicurezza dei luoghi di lavoro, igiene pubblica, privacy».

Così, dopo l’introduzione del presidente Manzi, è intervenuto il direttore sanitario dell’Asl Caserta Gaetano De Mattia. Quindi, la dirigente medico commissione 7301 Asl Caserta Sara Fusco, il consigliere dell’Ordine Antonio Iodice,il vicepresidente commissione odontoiatrica Omceo Caserta Vincenzo Farina,il medico di medicina generale distretto sanitario 17 Asl Caserta Pasquale Persico ilpresidente Ams Caserta Pasqualino De Martino. A moderare l’incontro Giancarlo Ricciardelli, direttore Dipartimento Prevenzione Asl Caserta.