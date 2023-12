Ordine dei Medici di Caserta, due bandi per il riconoscimento di crediti Ecm

Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta guidato dal presidente Carlo Manzi ha indetto due bandi. Il primo per la partecipazione al corso di formazione “Volumi ed esiti ospedalieri” per un numero massimo di trenta iscritti. La partecipazione al corso darà diritto al riconoscimento di 24 crediti ECM e avrà la durata di due giorni.

Il secondo bando, invece, riguarda la partecipazione al corso di formazione “Misurare l’appropriatezza – Guida al più ambito indicatore di performance” per un numero massimo di ottanta iscritti. La partecipazione al corso darà diritto al riconoscimento di sette crediti ECM e avrà la durata di otto ore.

I due bandi sono interamente finanziati dall’Ente e i destinatari sono i professionisti iscritti all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta in possesso dei requisiti richiesti, in regola con il conseguimento degli ECM per il triennio 2020/22 e con il pagamento delle tasse ordinistiche.

La scadenza è fissata entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dei due bandi sul portale Amministrazione Trasparente dell’OMCEO-CE (https://www.omceocaserta.it/amministrazione-trasparente), ovvero dal 7 dicembre 2023.

I bandi sono consultabili sul portale dell’Ordine www.omceocaserta.it.