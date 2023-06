Ordine dei Medici di Caserta, focus sull’elettrocardiografia

La Commissione Giovani Professionisti dell’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta ha organizzato l’evento: «Corso base di Elettrocardiografia». L’appuntamento è per il 20, il 22 e il 27 giugno dalle 15 alle 18 presso l’Auditorium dell’Ordine in via Bramante 19. Responsabili Scientifici: Emanuele Spina, Augusto Delle Femine, Graziano Fiorillo e Ernesto Fiorillo.

L’obiettivo del corso è di fornire al partecipante gli elementi fondamentali per l’interpretazione dell’ECG. Il corso è stato realizzato partendo dall’idea di fornire allo specialista che opera sul territorio, in una realtà ospedaliera o ambulatoriale, le competenze che consentono un approccio ragionato, partendo dalla presentazione elettrocardiografica di un ritmo cardiaco fisiologico, andando poi verso le aritmie più frequenti, con particolare focus sulla loro gestione in setting emergenziale e non. Il corso si propone, inoltre, di fornire le conoscenze utili all’identificazione e corretta gestione delle sindromi coronariche acute.