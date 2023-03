Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ecco i nuovi delegati

Si è svolta nella cattedrale di Caserta, domenica scorsa, la cerimonia di proclamazione dei nuovi Delegati dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme: il Cav. Col. Andrea Sibilio è subentrato al Comm. Dr. Mario Librera per la Delegazione di Caserta ed il Cav. Avv. Gian Marco Imbroglia è subentrato al Cav. Dr. Michelino Battista per la Delegazione di Alife – Sessa Aurunca – Teano. La proclamazione è avvenuta durante la liturgia eucaristica presieduta dal Vescovo S.E. Rev.ma Mons. Pietro Lagnese, concelebrata da don Enzo De Caprio Priore della Delegazione di Caserta, Mons. Elpidio Lillo Priore della Delegazione nonché Vicario episcopale di Capua, don Giadio De Blasio Priore della Delegazione di Alife-Sessa-Teano, don Pasquale Lunato canonico penitenziere della Cattedrale di Caserta. La consegna dei decreti di nomina è avvenuta a cura del Luogotenente per l’Italia Meridionale Tirrenica Cav. Gr. Cr. Prof. Giovanni Battista Rossi coadiuvato dalla Dama Prof. Marinella Tucci Preside della Sezione Terra di Lavoro Maria Santissima. Presenti alla Cerimonia i Delegati del Santo Sepolcro di Aversa Comm. Prof. Raffaele Piccolo, Grumo Nevano Cav. Rag. Luigi Padricello e Capua Dama T.Col. Dr.ssa Marilena Scudieri, nonché rappresentanti delle Forze Armate, dell’Amministrazione comunale di Caserta, di Associazioni del territorio provinciale, della Croce Rossa Italiana. Ai delegati uscenti il ringraziamento della Preside per quanto hanno fatto nel corso del loro mandato.