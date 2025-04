Ordine Geologi Campania: Lorenzo Benedetto è il nuovo presidente

Si è insediato ieri il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Campania che rappresenterà la categoria per il quadriennio 2025-2029. Lo si legge in una nota dell’Ordine, secondo cui si tratta di “una squadra composta da volti nuovi e conferme, chiamata a rappresentare una professione sempre più centrale nei temi della sicurezza, della gestione del rischio e della tutela del territorio, e promuovere una sempre maggiore collaborazione con istituzioni, cittadini e mondo produttivo”. A guidare il Consiglio sarà Lorenzo Benedetto, eletto Presidente. Con lui, Sabatino Ciarcia nel ruolo di Vicepresidente, Vincenzo Del Genio Segretario, Giovanna Cavallaro Tesoriere. Completano il Consiglio gli eletti Alberto Alfinito, Maurizio Conte, Gennaro D’Agostino, Massimo Danna, Carmine De Cicco, Gennaro Iovino e Dario Somma. L’elezione è avvenuta a fine marzo con una partecipazione senza precedenti: il 75% degli iscritti ha espresso il proprio voto, un dato che riflette l’ampia fiducia della comunità geologica regionale nei confronti di un programma orientato al rinnovamento, ma ancorato all’esperienza. Quattro i consiglieri confermati, una garanzia di una continuità operativa che affiancherà l’energia delle nuove nomine. Nel corso della prima seduta, il Presidente Benedetto ha posto l’accento sul clima costruttivo con cui si è aperto il mandato: “Lavoreremo per un Ordine sempre più vicino agli iscritti, capace di ascoltare e di agire, atto a valorizzarne la competenza soprattutto in un contesto in cui la conoscenza del territorio non è più solo una questione tecnica, ma una responsabilità collettiva. Prevenzione, ambiente e sicurezza saranno i nostri assi portanti”. Il Consiglio si propone di intensificare il dialogo con istituzioni, cittadini e sistema produttivo, puntando sulla valorizzazione delle competenze incentivando la cultura geologica, in un’epoca segnata da fragilità ambientale sempre più evidenti. Tra le priorità, anche il potenziamento della formazione e della divulgazione scientifica, con un occhio attento alle giovani generazioni.