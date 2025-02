Ordine TSRM e PSTRP di Milano premia la “Quotidianità straordinaria”

MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato del 20 febbraio 2025, istituita con la Legge 13 novembre 2020, n. 155, l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio propone l’onorificenza “Quotidianità Straordinaria: storie di Professionisti Sanitari”, giunta quest’anno alla sua seconda edizione.

“Per questa ricorrenza vogliamo dare risalto alle storie dei nostri iscritti, in grado di raccontare una sanità virtuosa spesso oscurata dalla narrazione al negativo del sistema salute” dichiara il Presidente dell’Ordine, Diego Catania. “In un periodo segnato da oggettive criticità per il nostro Servizio Sanitario Nazionale, è importante tenere a mente che i Professionisti Sanitari rappresentano la colonna portante del diritto alla salute dei cittadini, baluardo di professionalità e umanità a dispetto delle molteplici sfide quotidiane. Mi sembra doveroso mettere in rilievo tali aspetti, in particolare alla luce del numero crescente di aggressioni contro il personale sanitario degli ultimi anni. Se le cause sono complesse e, come ho già osservato in altri contesti, devono essere affrontate con un intervento su più piani, dalla prevenzione alla formazione, dalle misure sanzionatorie al supporto psicologico, non dobbiamo dimenticare il ruolo fondamentale delle azioni di comunicazione e sensibilizzazione. Raccontare i successi, i progetti, le iniziative benefiche e i contributi scientifici dei nostri iscritti è il primo passo per guardare a un futuro diverso, improntato al rispetto verso i Professionisti Sanitari”.

Fra le candidature proposte dalle Commissioni d’Albo e valutate da una Commissione istituita in seno al Consiglio Direttivo dell’Ordine, ricevono l’Onorificenza al Merito per il Contributo di Pubblico Interesse nell’Ambito delle Professioni Sanitarie – Anno 2025: Enrico Fraschini, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica; Bianca Maria Petrucci, Terapista Occupazionale; Angela Rezzonico, Logopedista.

Enrico Fraschini si è distinto per la sua attività di formazione e assistenza sanitaria in Africa, nello specifico in Angola. Come parte del progetto di “Capacity Building”, avviato in collaborazione con il Complesso Hospitalar Don Alexandre do Nascimento a Luanda, Enrico ha dimostrato una leadership eccezionale nella formazione di 30 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, contribuendo alla creazione di protocolli avanzati per le TC e promuovendo l’implementazione della telemedicina per migliorare l’accesso ai servizi sanitari nella regione.

Bianca Maria Petrucci ha dato un contributo significativo all’evoluzione della Terapia Occupazionale in Italia, contribuendo alla crescita della Professione attraverso la sua carriera e la sua attività di insegnamento presso l’Università degli Studi di Milano. Il suo lavoro si è concentrato sulla cura della demenza e in particolare sulla malattia di Alzheimer, campo in cui ha introdotto progetti innovativi per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie. Ha inoltre pubblicato testi fondamentali per gli studenti e i professionisti del settore, pietre miliari per chiunque voglia intraprendere la carriera di Terapista Occupazionale.

Angela Rezzonico è Coordinatrice della Logopedia nel team multidisciplinare del Centro Regionale per le Cura delle Labiopalatoschisi e Centro di Cura e Formazione di Operation Smile Milano presso l’ospedale San Paolo, che prende in carico pazienti affetti da malformazioni congenite cranio e maxillo-facciali, in particolare bambini affetti da labiopalatoschisi. Rezzonico, inoltre, offre attività di formazione per i medici volontari di Operation Smile provenienti da tutto il mondo. Dal 2010 svolge attività di volontariato nell’ambito di programmi chirurgici per Operation Smile, soprattutto in Africa.

“Sono davvero orgoglioso di rappresentare iscritti così virtuosi, in grado di aprire nuovi orizzonti di eccellenza per la rispettiva Professione in ambito nazionale e internazionale” conclude il Presidente Catania. “Vorrei rimarcare, tuttavia, che l’onorificenza attribuita simbolicamente ad alcuni vuole essere un riconoscimento del lavoro di tutti, perchè ciascuno dei nostri iscritti offre un contributo insostituibile anche semplicemente con l’impegno profuso nelle strutture sanitarie, negli studi professionali e sul territorio: una ‘Quotidianità Straordinarià da ricordare e celebrare ogni giorno”.

