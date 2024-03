Ordini professionali Caserta, concluso il nono corso di aggiornamento

Si è concluso martedì scorso il nono corso di aggiornamento professionale di consulenza tecnica in materia civile e penale organizzato dal Cup, il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali. L’iniziativa si è tenuta in collaborazione con tutti gli Ordini professionali della provincia di Caserta. Come da programma, l’ultima giornata del corso è stata organizzata dai singoli Ordini e Collegi Professionali presso la propria sede.

Il tema del workshop scelto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta è stato quello di “Un caso pratico di Consulenza Tecnica d’Ufficio in materia di donazioni, testamento e successioni”. Dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’Ordine, Pietro Raucci, ha relazionato il Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Giovanni D’Onofrio, che si è occupato dell’inquadramento giuridico e sugli aspetti caratteristici delle successioni mortis causa, del testamento e del contratto di donazione.

Quindi, la relazione finale di Aldo Pellegrino, commercialista con una pluriennale esperienza in materia di Consulenza Tecnica d’Ufficio, incentrata su un caso pratico di consulenza tecnica d’ufficio. L’incontro è stato moderato dalla Presidente della Commissione Ctu, Caterina De Rosa, la quale ha avuto modo di porre diversi quesiti tecnici ai relatori che hanno contribuito a rendere più interessante la partecipazione al workshop.