Ore 15,30: boato e forte scossa, tremano i Campi Flegrei. Puteolani per strada, paura anche a Napoli

Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.9, si è verificata nei Campi Flegrei ed è stata avvertita anche a Napoli, in particolare nei quartieri collinari, a Posillipo e a Materdei. Lo riporta il sito dell’Ingv. Le scosse sono iniziate questa notte attorno alle 3, sono state una decina ma tutte con una magnitudo attorno a 2. Al momento non si segnalano danni significativi.

Lo sciame sismico, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso dal pomeriggio di ieri, 15 febbraio. La scossa maggiore, di magnitudo 3.9, è avvenuta alle 15.30. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni.

Il sindaco di Pozzuoli: Stiamo verificando eventuali danni

“Alle 15m30 una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9. Siamo in strada con volontari e polizia municipale per verificare eventuali danni. Siamo in contatto con l’Osservatorio Vesuviano”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. “Ho attivato il Centro Operativo Comunale a Monterusciello presso la Protezione Civile. In molti siete in strada – sottolinea – Per eventuali segnalazioni fermate i volontari o contattate la Protezione Civile al numero 08118894400 o la Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero