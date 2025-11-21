Orienta Campania: Università, imprese e famiglie unite per costruire il futuro dei giovani

L’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ha ospitato l’evento “Ingegno per il Futuro. Un ponte tra Scuole, Università, Imprese e Famiglie”, un momento di confronto ad alta partecipazione che ha ufficialmente avviato un percorso condiviso tra mondo accademico, realtà produttive e comunità educante. L’iniziativa è stata promossa dal Dipartimento di Ingegneria, dall’Associazione Italiana Genitori (A.Ge.) Campania e dal Distretto Aerospaziale della Campania (DAC), con l’obiettivo di rafforzare il legame tra formazione e lavoro e di accompagnare studenti e famiglie verso scelte consapevoli nei campi dell’ingegneria, dell’innovazione e delle alte tecnologie.

L’incontro si è aperto con i saluti del Prof. Alessandro Mandolini, Direttore del Dipartimento di Ingegneria, e con gli interventi del Prof. Giuseppe Pezzella, della Presidente Fabiana Liguori per A.Ge. Campania e del Prof. Luigi Carrino, Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania. La partecipazione delle imprese ha rappresentato il cuore dell’iniziativa: Maria Grazia Villano per Officine Meccaniche Irpine (OMI), Michele Barbato per Costruire S.p.A., Ludovica Adamo per A. Abete Srl, Carmen Cavallo per FIB S.p.A. – FAAM e Gennaro Di Capua, CEO di AEREL Srl, hanno condiviso dati, esperienze e prospettive dei rispettivi settori, evidenziando la necessità di giovani competenti, motivati e dotati non solo di solide basi tecniche, ma anche di soft skills come problem-solving, lavoro di squadra e capacità di adattamento.

Nel corso dell’evento è emerso con chiarezza il ruolo strategico dell’A.Ge., attiva in Italia dal 1968 e oggi rete nazionale di oltre duecento associazioni locali. La sua funzione, ribadita più volte durante la mattinata, è quella di sostenere i genitori nel percorso educativo e orientativo dei figli, favorendo quella genitorialità sociale che mette le famiglie al centro dei processi decisionali e relazionali tra scuola, università e mondo del lavoro. A.Ge. agisce come ponte tra istituzioni e famiglie, offrendo strumenti, informazioni e occasioni di dialogo per comprendere davvero le opportunità del territorio.

La Presidente A.Ge. Campania, Fabiana Liguori ha sottolineato il valore dell’iniziativa dichiarando: «Investire nell’orientamento significa investire nel futuro dei nostri ragazzi e del nostro territorio. Le famiglie devono essere partner attivi di questo percorso: nessuno può educare da solo, né la scuola, né l’università, né tantomeno i genitori. Solo insieme possiamo aiutare i nostri giovani a fare scelte consapevoli e a non avere paura dell’innovazione». Ha poi aggiunto: «Oggi abbiamo dimostrato che esiste una rete forte, fatta di università, imprese e associazioni, capace di accompagnare i ragazzi verso le professioni più richieste. Il messaggio che voglio lasciare ai genitori è semplice: informiamoci, collaboriamo, non lasciamo che i nostri figli affrontino da soli momenti decisivi come l’orientamento».

In conclusione, Liguori ha espresso gratitudine verso i promotori, ringraziando il Prof. Alessandro Mandolini, il Prof. Giuseppe Pezzella, il Prof. Luigi Carrino e tutte le aziende presenti: «la loro disponibilità – ha dichiarato – dimostra quanto il mondo produttivo sia pronto a dialogare con le famiglie e a investire nelle nuove generazioni».

Il bilancio dell’incontro è estremamente positivo: la forte partecipazione e l’elevato livello degli interventi hanno confermato quanto sia urgente costruire un rapporto stabile e continuativo tra scuole, università, famiglie e imprese. L’evento ha gettato le basi per un percorso strutturato che nei prossimi mesi proporrà nuove azioni di orientamento e iniziative dedicate alla valorizzazione delle competenze e delle eccellenze industriali del territorio.

“Ingegno per il Futuro” si configura così non solo come un titolo, ma come un impegno concreto condiviso da tutti i partner: offrire ai giovani opportunità reali, sostenere le loro aspirazioni e contribuire alla crescita culturale e produttiva della Campania.