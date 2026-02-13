OrientaMenti: così con i percorsi Indire vengono formati tutor e docenti orientatori

OrientaMenti è un progetto Finanziato dall’Unione europea – Next Generation Eu nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica”. I contenuti espressi nei percorsi formativi e l’individuazione dei formatori avvengono sotto la esclusiva responsabilità degli enti organizzatori della formazione e dei soggetti attuatori individuati tramite avvisi pubblici. Gli aspetti in essi contenuti non riflettono necessariamente l’opinione dell’Unione europea o della Commissione europea o del Ministero dell’Istruzione, che non possono essere ritenuti responsabili di tali contenuti e scelte.

Orientare vuol dire “facilitare la conoscenza di sé , del contesto formativo, occupazionale, sociale culturale ed economico”, per favorire lo “sviluppo delle competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e professionali” ed “ elaborare o rielaborare un progetto di vita ” sostenendone le relative scelte.

È questa la definizione condivisa da Governo, Regioni ed Enti Locali nel 2012, riportata nelle Linee guida per l’orientamento scolastico (emanate con Decreto n. 328 del 22 dicembre 2022). Per attuare le Linee guida è nato OrientaMenti, un piano di formazione dedicato ai docenti e alle docenti della scuola secondaria, realizzato da Indire su incarico del Ministero dell’Istruzione e del merito nell’ambito della riforma dell’orientamento scolastico prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il piano di formazione, progettato per formare tutor dell’orientamento e docenti orientatori, è erogato in modalità asincrona attraverso Mooc ed è disponibile sulla piattaforma “Scuola Futura” per la formazione del personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del merito.

A dicembre 2025, il Ministero ha notificato (12.12.2025, n. 6548) l’avvio di tre nuovi percorsi realizzati da Indire nell’ambito di OrientaMenti:

Livello base – Scuola secondaria di secondo grado – IV edizione;

Scuola secondaria di primo grado – Corso base;

Scuola secondaria di secondo grado – Corso avanzato, destinato ai docenti e alle docenti che abbiano già conseguito l’attestato del corso base.

Non solo. Nell’ambito dell’azione Pnrr OrientaMenti di Indire, ha preso vita anche l’attività OrientaMenti Live, un progetto video aperto a tutte e tutti: un palinsesto di otto talk show formativi rivolti a chi opera e promuove l’orientamento nei contesti scolastici ed educativi. Nel corso delle otto puntate vengono approfonditi alcuni snodi centrali dell’orientamento scolastico, insieme ad esperti ed esperte, docenti, studenti e studentesse, favorendo il confronto tra prospettive ed esperienze diverse. I temi affrontati comprendono il rapporto tra scuola e università, le esperienze degli studenti e delle studentesse, l’internazionalizzazione, le pratiche educative, la riforma della filiera 4+2 e il ruolo delle Its Academy nel sistema terziario professionalizzante. Qui è disponibile una presentazione del progetto e sul canale Youtube Indire dove verranno pubblicate le diverse puntate (alcune già disponibili), tra cui una sulle competenze orientative che vede la partecipazione di Roberto Poli, esperto di studi sul futuro, e una sulla progettazione del futuro (Scuola e Università in dialogo sui temi dell’orientamento), che si ispirano e fanno anche tesoro dell’obiettivo di promuovere lo sviluppo di competenze di futuro e mettere i “futuri” al centro della riflessione educativa, politica e culturale, propria dell’iniziativa ASviS Ecosistema futuro.

Inoltre, è stato avviato un Palinsesto Rai Scuola su Orientamento, su cui sono disponibili le puntate di OrientaMenti Live, insieme a contenuti relativi ad esempio alla figura del docente tutor, alla piattaforma “Unica” di servizi digitali per famiglie e ragazzi/e, alla filiera formativa tecnologico-professionale 4+2 e molto altro.

Nel palinsesto formativo OrientaMenti, l’ASviS ha contribuito anche con materiali formativi a disposizione dei docenti che seguono il percorso Avanzato. Si tratta di due guide per docenti orientatori: la prima realizzata per aiutare i docenti a promuovere l’educazione alla cittadinanza globale, attraverso lo sviluppo di consapevolezza, responsabilità collettiva, apertura culturale e sostenibilità, in modo da preparare i giovani e le giovani a incidere positivamente sul presente e sul futuro della società; la seconda, specialmente pensata per supportare la figura dei docenti orientatori, è focalizzata sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, e spiega il sistema di monitoraggio internazionale e nazionale dello sviluppo sostenibile e l’importanza di dati e indicatori per comprendere l’impatto delle azioni politiche e delle scelte individuali, offrendo ai docenti strumenti pratici per orientare gli studenti e le studentesse. All’interno del percorso formativo, inoltre, sono disponibili video formativi a cura dell’ASviS: dalla lezione del direttore scientifico Enrico Giovannini sui contenuti dell’Agenda 2030 a quella di Maria Chiara Pettenati (Indire e ASviS) e Sara Martinelli sulle competenze chiave e orientative, dalla riflessione di Flavio Natale e Maddalena Binda sull’importanza dell’Agenda 2030 alla presentazione delle guide a cura di Elisa Capobianco, Federico Brignacca, Manlio Calzaroni e Camilla Sofia Grande. Un contributo al ricco percorso formativo di Indire che ha registrato, come dati di accesso al 19 gennaio 2026, già circa 17mila docenti iscritti su 63mila potenziali (coloro che hanno terminato le prime tre edizioni del corso base).