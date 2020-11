Orientamento al lavoro, al via domani la tre giorni online dell’UniFortunato

Prenderà il via domani, mercoledì 25 novembre, l’edizione 2020 del Career day dell’UniFortunato.

Tre giornate, che si svilupperanno in modalità online in aule virtuali dedicate, durante le quali le aziende presenti terranno presentazioni, colloqui di lavoro, profilazione con verifica del curriculum vitae e potranno offrire il necessario supporto per orientare i partecipanti al mondo del lavoro ed alle nuove professioni.

La prima giornata del Career day si chiuderà con un importante webinar dedicato a “Donne e lavoro. Empowerment e imprenditorialità femminile” con cui l’UniFortunato vuole ricordare la Giornata internazionale del contrasto alla violenza di genere.

“L’UniFortunato è da tempo impegnata in iniziative di placement – afferma il Rettore Giuseppe Acocella – che permettano la maggiore visibilità possibile dei curricula dei nostri studenti e laureati, nonché nell’offrire tutte quelle opportunità che permettano a studenti e laureati di avere elementi utili per una ricerca attiva delle opportunità di lavoro in una dimensione sia territoriale che europea”.

Fondamentale anche in questa edizione online l’apporto dell’associazione dei laureati UniFortunato Alumni – Ad maiora.

La partecipazione è libera ed aperta a tutti. Sarà necessario iscriversi sulla pagina dedicata al seguente link:https://www.unifortunato.eu/evento/adesioni-career-day-2020/.



Le aziende partecipanti

Solyda Srl

Randstand Italia

Your Export Studio

Axa

Eva Condsulting Srl

Adecco

Banca Generali Private

IN.CO.SE.T. srl

Di.Ca. Assicurazioni

Tim

Aniti

Ram Consulting