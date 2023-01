Orientamento per le scuole del Villaggio dei Ragazzi: soddisfatto il commissario De Luca

Davvero molto entusiasti i ragazzi delle terze medie che, unitamente alle loro famiglie, hanno voluto conoscere le Scuole della Fondazione Villaggio dei Ragazzi (Liceo Linguistico, l’Istituto Professionale Alberghiero, l’Istituto Tecnico, l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica), aperte, in occasione delle Giornate di Orientamento, Sabato 28 e Domenica 29 gennaio 2023. Soddisfatto anche il personale docente e amministrativo che, unitamente ad una rappresentanza di studenti, ha accolto i tanti visitatori giunti interessati soprattutto all’offerta formativa che le scuole hanno proposto per l’anno scolastico 2023/2024. Attraverso un giro di visita alla “Cittadella degli Studi” fondata da don Salvatore d’Angelo, i ragazzi hanno potuto conoscere i numerosi laboratori che da sempre sono vanto del “Villaggio”; in particolare, hanno visitato, mostrando la massima attenzione, il laboratorio linguistico multimediale e di informatica, il laboratorio di azionamenti elettrici, di automazione e di supervisione degli impianti elettrici ed il laboratorio enogastronomico. I visitatori sono rimasti particolarmente affascinati anche dallo studio delle previsioni del tempo: al Villaggio dei Ragazzi, infatti, attraverso l’installazione di una propria stazione meteorologia è possibile elaborare i singoli eventi atmosferici per modellare le previsioni del tempo, che potranno essere utilizzate per conoscere a distanza ravvicinata i cambiamenti climatici. In sostanza, una due giorni di successo allietata anche da una preparazione gastronomica realizzata per l’occasione dagli studenti dall’Alberghiero per ringraziare i numerosissimi ospiti, che ha ben ripagato l’impegno profuso dalla squadra di orientamento coinvolta. “Nei due giorni di Orientamento – ha dichiarato il dott. De Luca, Commissario Straordinario del Villaggio – i partecipanti hanno potuto conoscere la nostra realtà scolastica, le opportunità offerte, i servizi disponibili, i progetti extracurriculari, la proposta educativa. Ampiamente superate le aspettative di affluenza di pubblico, confermando l’interesse delle famiglie per queste storiche scuole, divenute negli anni un punto di riferimento importante per tutti coloro che scelgono una carriera professionale solida”.