Orientare i giovani alle scelte di studio e di lavoro, nasce Distretto Italia. Giovedì 13 la presentazione

Orientare i giovani alle scelte di studio e di lavoro, formarli e inserirli nelle aziende. Questi gli obiettivi di Distretto Italia per superare il paradosso di giovani che non hanno fiducia nella possibilità di trovare la propria strada e imprese che non riescono ad assumere migliaia di tecnici specializzati di cui hanno bisogno.

I vertici delle 33 imprese, agenzie del lavoro e altri enti che hanno aderito al progetto, si incontrano il prossimo 13 aprile a Roma (qui il programma), per dare il via alle attività di orientamento e formazione progettate sulla base del fabbisogno occupazionale individuato dal Centro Studi di Distretto Italia. 10.000 posti di lavoro attendono di essere coperti al momento nei settori: costruzioni, digitalizzazione, energia e telecomunicazioni.

Promosso dal Consorzio Elis, Distretto Italia vede la partecipazione di Autostrade per l’Italia, A2A, Adecco, Bain & Company, Bnl Paribas, Boston Consulting Group, Cisco, Confimprese, Enel, Engineering, Eni Corporate University, Ferrovie dello Stato Italiane, Fincantieri, Fmts Group, Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, Generali Italia, Gi Group, Gruppo Fnm e Trenord, Made in Genesi, ManpowerGroup, Open Economics, Open Fiber, Orienta, Poste Italiane, Randstad, Site Spa, Skuola.net, Soft Strategy, Synergie, Tim e Uman a.

All’evento interverranno Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, e Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e per i Giovani. Tra i relatori anche Stefano Zamagni, Ordinario di Economia Civile dell’Università di Bologna.

I soggetti aderenti

Presidenti e Amministratori Delegati dei soggetti che aderiscono a Distretto Italia e hanno confermato la propria presenza all’evento

