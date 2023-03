‘Origami all’alba’ di Clara è disco d’oro. Fu presentata in anteprima durante Mare Fuori

Continua il successo di ‘Origami all’alba’ di Clara che oggi ottiene la certificazione di disco d’oro. Il singolo, debuttato numero 5 su Spotify Italia e numero 4 nella classifica Fimi/gfk dei singoli più venduti, a distanza di alcune settimane della release continua ad essere stabile in Top10 nelle classifiche Fimi/Gfk e Spotify Italia, con oltre 12 milioni di stream. ‘Origami all’alba’, scritta dalla stessa Clara in collaborazione con Matteo Paolillo e prodotta da Lolloflow, è stata presentata in anteprima durante le ultime puntate della terza stagione di ‘Mare Fuori’, serie tv record di streaming, già disponibile su RaiPlay e attualmente in onda su Rai2. In ‘Mare Fuori 3’, serie tra le più apprezzate dell’ultimo anno, Clara interpreta Crazy J, giovane trapper milanese dal passato burrascoso che porta dentro l’Ipm di Napoli tutta la sua travolgente energia e la voglia di farsi conoscere al mondo grazie alla sua musica. Nasce così ‘Origami all’alba’, brano che racconta la fine voluta ma ugualmente dolorosa di una relazione per cercare di preservare la bontà di chi si ama.