‘Origami all’alba’, il nuovo singolo di Clara (Mare Fuori) è già un successo

Debuttato #5 su Spotify Italia, ‘Origami all’alba’, il nuovo singolo di Clara, a cinque giorni dall’uscita è stabile in Top5 nella classifica di Spotify Italia, con oltre 2.4 milioni di stream in poche ore. ‘Origami all’alba’ aveva iniziato a riscuotere grande successo tra il pubblico già prima della sua pubblicazione ufficiale sulle piattaforme, avvenuta lo scorso 24 febbraio, raccogliendo oltre 60 mila condivisioni del suono su TikTok e portando Clara tra gli artisti in costante tendenza sulla piattaforma. La canzone, scritta in collaborazione con Matteo Paolillo (alias Edoardo Conte nella serie) è stata presentata in anteprima durante le ultime puntate della terza stagione di ‘Mare Fuori’, serie tv record di streaming, già disponibile su RaiPlay e attualmente in onda su Rai2. In ‘Mare Fuori 3’, serie tra le più apprezzate dell’ultimo anno, Clara interpreta Crazy J, giovane trapper milanese dal passato burrascoso che porta dentro l’Ipm di Napoli tutta la sua travolgente energia e la voglia di farsi conoscere al mondo grazie alla sua musica. Nasce così ‘Origami all’alba’, scritto dalla stessa Clara in collaborazione con Matteo Paolillo e la produzione di Lolloflow, brano che racconta la fine voluta ma ugualmente dolorosa di una relazione per cercare di preservare la bontà di chi si ama.