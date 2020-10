Original Marines, la nuova collezione viaggia sui canali digitali

Original Marines, azienda leader nel settore dell’abbigliamento per bambini, investe sul futuro grazie alla condivisione in rete di nuovi format digitali in grado di

tradurre la moda senza la necessità di presenziare fisicamente, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza sul mercato e far crescere il proprio business.

Presentazione della nuova collezione primavera/estate 2021 e convention aziendale: queste le iniziative trasmesse in live streaming che hanno consentito di tracciare le linee guida per affrontare un mercato che cambia e si evolve in modo estremamente rapido. Condivisione di un solido sistema di valori, senso di appartenenza, supporto costante, sicurezza nella capacità di realizzare i propri progetti e di raggiungere gli obiettivi delineati. Questi i messaggi condivisi con la rete di vendita e con i partner commerciali italiani e internazionali che hanno partecipato agli eventi. Per la prima volta Original Marines ha scelto di puntare sulla trasmissione in live streaming di una sfilata con bambini, veri e propri modelli per l’occasione, per presentare alla propria rete di vendita la nuova collezione primavera/estate 2021. Un evento eccezionale per l’azienda che ha saputo cogliere una nuova opportunità. E’ stato anche creato ad hoc uno showroom virtuale dove potranno essere visionati look, foto e dettagli tecnici di tutti i capi della nuova

collezione. “Da mesi affrontiamo il mercato in modo diverso – commenta Antonio di Vincenzo, presidente di Original Marines – e anche in azienda lavoriamo in modo differente. Abbiamo imparato a cogliere le opportunità offerte dal web utilizzandolo meglio come strumento di condivisione, di supporto e vicinanza alla nostra rete commerciale; per rendere più efficienti alcuni processi, per agevolare la comunicazione. Abbiamo lanciato Original Academy, il progetto di formazione online dedicato al nostro network e l’app Original Community, grazie alla quale tutti i nostri dipendenti possono entrare a far parte della community aziendale in modo tale da essere sempre aggiornati su news e progetti e possono dare il proprio contributo nei forum dedicati. Il focus sulla condivisione in rete rappresenta quindi un elemento fondamentale delle nostre strategie future e le iniziative che abbiamo lanciato, che mi rendono particolarmente orgoglioso, vanno in questa direzione”.