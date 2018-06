Original Marines main sponsor del Giffoni Film Festival

Original Marines è main sponsor della 48esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana. In occasione della festa del bambino, questo pomeriggio nella sede Original Marines di Nola, sono state presentate le t-shirt realizzate dal brand campano di abbigliamento per il Giffoni Film Festival.

Per il terzo anno consecutivo, Original Marines ha firmato le maglie delle più giovani, colorate, allegre, numerose e multietniche giurie del mondo: le giurie del Giffoni Film Festival, composte quest’anno da 5601 giurati dai 3 anni in su. Ma non finisce qui: l’azienda ha realizzato anche le maglie del team tecnico e dei masterclassers che andranno ad animare le cinque sezioni Classic, Talk, Music, Radio e Green, per un totale di 12.700 t-shirt realizzate ad hoc da Original Marines per il Giffoni Film Festival.

Una ninfa, una creatura acquatica che si immerge per raggiungere gli abissi, è la protagonista dell’illustrazione al centro delle maglie. Ideata e realizzata da Luca Apolito e Chiara Pepe, rappresenta la bellezza magica della natura e l’importanza dell’elemento acqua, fondamentale perché composizione essenziale della vita. “Aqua” è anche il tema della 48esima edizione del Festival.

Da oggi e fino al 10 giugno, è possibile partecipare al contest “Vinci Giffoni” che mette in palio, per ogni acquisto con MyOriginal Card, la possibilità di partecipare all’estrazione di 4 soggiorni durante il #Giffoni2018. Le 4 famiglie vincitrici avranno accesso alle anteprime, all’area lounge e avranno la possibilità di vedere dal vivo i protagonisti del Festival.

Sempre fino al 10 giugno, Original Marines mette in palio 30 posti per i più piccoli nelle giurie Elements +3 ed Elements +6: scaricando l’app My Original (http://app.originalmarines.com/) e partecipando al quiz dedicato al mondo del cinema si potrà scoprire subito se si è riusciti a conquistare uno degli agognati posti in giuria.

Inoltre Original Marines darà la possibilità a due piccoli giffoners, tra coloro che hanno partecipato ai casting realizzati nell’ambito degli Original Days, di partecipare al Festival come reporter del brand e di raccontare la loro magica esperienza in chiave “original”.

“La partnership con il Giffoni Film Festival – commenta Antonio Di Vincenzo, Presidente di Imap Export società che detiene il marchio Original Marines – è una realtà ormai consolidata per Original Marines. Da quest’anno interpretiamo in chiave original non solo il look delle giurie più giovani e numerose del mondo ma anche quello del team tecnico e delle 5 masterclass di Giffoni, segno che il nostro legame con il Festival cresce di anno in anno e si arricchisce con nuove iniziative quali anche il casting e il contest dedicati a Giffoni. Siamo orgogliosi di poter essere parte di questa vetrina internazionale di cui condividiamo i valori e sosteniamo la creatività. Original Marines è al fianco delle eccellenze del made in Italy nel mondo”.