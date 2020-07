Original Marines, pacchi dono per i neonati: Un benvenuto speciale come simbolo di rinascita dopo il Covid

Original Marines, il brand specializzato nell’abbigliamento per bambini, sceglie di donare al reparto di ostetricia – ginecologia dell’Ospedale di Cremona 30 kit della collezione NewBorn come simbolo di rinascita post Covid-19. E’ la stessa azienda a comunicarlo con una nota in cui si precisa “i pacchi dono, volti a dare un benvenuto speciale ai nuovi nati, includono una accurata selezione di capi della collezione NewBorn, una linea che risponde alle esigenze delle mamme e dei più piccoli con la passione, l’esperienza e la dedizione che distinguono Original Marines da oltre trentacinque anni. Nei kit omaggio le neomamme troveranno: camicina, telo bagno, bavaglini, pagliaccetto e anche il dolcissimo e morbidissimo pupazzo Dou Dou, perfetto per i neonati”.

Con questa iniziativa Original Marines “conferma la propria attenzione verso il mondo dei bambini e delle famiglie e prosegue nel proprio percorso a sostegno dei più piccoli impegnandosi concretamente per una vera rinascita nel segno dell’ottimismo e della voglia di guardare al futuro con fiducia. Per il lancio del progetto Original Marines ha scelto l’ASST di Cremona perché nelle ultime settimane sono nati numerosi bambini, un primato positivo in un momento particolarmente difficile”.

“Siamo ripartiti con grande fiducia e guardiamo al futuro con ottimismo – commenta Antonio Di Vincenzo di Original Marines – Dopo anni di costante calo demografico, l’auspicio è che la nascita di un numero così elevato di bambini, cosa che non accadeva da oltre dieci anni, possa segnare una generale inversione di tendenza. E noi vogliamo essere essere presenti, in questo momento di rinascita, perché riteniamo importane dare il nostro supporto con azioni concrete. Ci siamo sentiti in dovere di dare il nostro contributo perché siamo convinti che la solidarietà sia oggi più che mai un valore su cui puntare. Abbiamo scelto di omaggiare le neo mamme di Cremona ma presto saremo presenti in altre strutture sul territorio”.