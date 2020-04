Original Marines riapre, si comincia con 200 punti vendita

Original Marines riapre i propri punti vendita iniziando con 200 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale, dal Trentino alla Calabria, isole incluse, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Governo e da quanto stabilito dalle singole regioni.I punti vendita aperti seguiranno un protocollo molto stretto: presenza di dispencer con disinfettante e disponibilità di mascherine per i clienti, ingressi limitati e distanziamento interpersonale, pulizia e sanificazione due volte al giorno, ricambio costante d’aria.Tra le varie misure precauzionali verrà richiesto ai clienti di prediligere il pagamento con metodi elettronici, di toccare solo il prodotto che si intende acquistare, di seguire scrupolosamente le indicazioni del personale del negozio che è stato opportunamente formato.“La riapertura progressiva dei nostri 500 negozi in Italia rappresenta un passo fondamentale per rimettere in moto la macchina e ripartire, seppur con una serie di incognite e di temi non ancora risolti – commenta Antonio Di Vincenzo, Presidente di Original Marines. – Stiamo lavorando con grande attenzione e con grande impegno per superare questo momento complicato e ci aspettiamo dal Governo il supporto che abbiamo richiesto, supporto che deve andare principalmente in due direzioni: regole chiare per disciplinare i rapporti tra proprietari degli immobili e locatari, in modo da evitare un vero e proprio far west giudiziario e sgravi contributivi per poter mantenere stabili i livelli occupazionali. Solo in questo modo saremo in grado di far fronte anche all’inevitabile calo dei consumi”.L’elenco dei negozi aperti è consultabile sul sito www.originalmarines.com e verrà aggiornato quotidianamente.