Original Marines sempre più green, per la collezione primavera-estate si punta sul cotone biologico

Original Marines per la collezione Spring Summer 2021 mette in primo piano l’attenzione all’ambiente e alla natura, attraverso la scelta e l’utilizzo del cotone biologico, fil rouge delle proposte della stagione, senza rinunciare allo stile e all’eleganza. Per il brand specializzato nella moda bimbo da 0 a 14 anni ” che ha a cuore la salute e il futuro dei più piccoli – si legge in una nota diffusa dall’azienda -, ma anche il benessere dell’ecosistema, l’attitudine green è sempre più forte”.

Il cotone biologico, fibra 100% naturale prodotta secondo gli standard agricoli biologici, “certificata e sostenibile per l’ambiente ma anche etica, dialoga perfettamente con tutti i temi della collezione dal baby al kid e dona in modo naturale benessere a chi li indossa”. “Scegliere materiali naturali ed ecosostenibili per noi di Original Marines significa garantire qualità e sicurezza ai nostri clienti – sottolinea Andrè Limongello, Responsabile Csr Original Marines -. Il cotone biologico è ideale per la pelle delicata dei bambini perché è ipoallergenico e non causa irritazioni. Inoltre con un’attenzione sempre più profonda al nostro pianeta e al nostro impegno come azienda verso la sostenibilità, – continua Limongello – la produzione del cotone biologico sostiene la salute dell’ambiente, dell’ecosistema, delle persone e favorisce l’utilizzo di processi e sostanze naturali, combinando tradizione e innovazione scientifica per promuovere la sostenibilità e la qualità della vita”. Dal dailywear al nightwear, quasi la totalità delle proposte Spring Summer 2021 Original Marines sono sustainable fashion, per prendersi cura non solo del proprio aspetto e look, ma anche di quello del pianeta.