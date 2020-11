Original Marines sfida la crisi con l’innovativo servizio “Personal Shopper”

Original Marines, azienda leader nel settore dell’abbigliamento per bambini, raccoglie le nuove opportunità offerte dal digitale e lancia “Personal Shopper”, l’esclusivo servizio di shopping personalizzato. Un servizio che conferma la continua attenzione dell’azienda verso i propri clienti che potranno fruire di un’esperienza di acquisto unica e innovativa.

Possibilità di vedere direttamente in video i capi delle collezioni presenti negli store e di interagire con consulenti esperti che renderanno più semplice la creazione degli outfit, certezza nella scelta di taglie, colori e tessuti. Questi sono solo alcuni dei benefici che i clienti potranno avere grazie al servizio “Personal Shopper” di Original Marines.

I personal shopper renderanno l’acquisto online unico, facile e piacevole, un’esperienza che, grazie all’omnicanalità, consentirà di integrare in maniera ottimale le diverse esigenze dei clienti garantendo la loro piena soddisfazione.

Sarà possibile pagare con Satispay, sistema che garantisce la sicurezza della transazione, e scegliere tra la prenotazione ed il ritiro presso il negozio o la spedizione.

Il servizio sarà disponibile a partire dal 17 novembre in una selezione di punti vendita su tutto il territorio nazionale, la cui lista sarà disponibile sul sito www.originalmarines.com.

“Crediamo molto in questo nuovo servizio che riduce i confini tra il canale online e la rete fisica di negozi – commenta Emiliano Cirotti, direttore Retail di Original Marines – che resta fondamentale per noi e i nostri clienti che, oltre a vedere i capi di abbigliamento vogliono anche toccarli e provarli. Il nostro obiettivo è creare una relazione ancora più forte e stretta con i nostri clienti per poter soddisfare le loro esigenze in modo personalizzato indipendentemente che questo avvenga in un ambiente fisico o virtuale. “Personal Shopper” è un servizio esclusivo, una nuova modalità di acquisto che ottimizza l’esperienza di shopping e la valorizza grazie al supporto di un team esperto e competente”.