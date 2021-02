Orizzonte 2020, azioni Marie Sklodowska-Curie: 328 milioni per 1.630 ricercatori eccellenti

La Commissione europea ha annunciato i vincitori del bando 2020 per le azioni Marie Sklodowska-Curie. A 1.630 ricercatori postdottorato saranno destinati 328 milioni di euro, che serviranno a finanziare progetti su cambiamenti climatici, salute, migrazione, cura del cancro, città intelligenti, suolo e salute degli oceani. Le sovvenzioni sono finanziate mediante il programma dell’UE Orizzonte 2020 per la ricerca e l’innovazione e sono concesse a ricercatori esperti e di eccellenza. “Mi congratulo vivamente con i 1.630 ricercatori eccezionali che, nonostante la concorrenza agguerrita, sono riusciti a ottenere la prestigiosa borsa individuale Marie Sklodowska-Curie – ha dichiarato Mariya Gabriel, commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani – Sono entusiasta che i progetti contribuiranno alle transizioni verde e digitale, all’invecchiamento in buona salute e a società inclusive, così come a conoscere le sfide future alle quali dobbiamo essere pronti. Sono inoltre lieta di constatare che, grazie al successo del progetto pilota ‘Widening Fellowships’, abbiamo potuto concedere 46 borse supplementari a ricercatori di eccellenza nei paesi europei che sono attualmente meno rappresentati nelle azioni Marie Sklodowska-Curie”.