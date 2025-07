Orizzonti condivisi Italia-India, a Benevento un accordo di cooperazione internazionale

Si è conclusa ieri a Benevento l’iniziativa “Orizzonti Condivisi – Italia e India per la crescita e il lavoro. Sviluppare competenze, costruire opportunità, rafforzare alleanze”, promossa dalle locali Ance e Confindustria. Nell’occasione è stato presentato il protocollo di cooperazione internazionale siglato con le società: Magic Billion (India) e IndiaWorks GmbH (Germania), specializzate nella formazione, selezione e inserimento di manodopera qualificata. Nel corso dell’evento è stato illustrato il contenuto dell’accordo e le opportunità per le imprese del territorio, alla presenza di una delegazione ufficiale della società indiana coinvolta nel progetto. Nel corso dell’iniziativa sono interevenuti: Flavian Basile, presidente di Ance Benevento; Oreste Vigorito, presidente Confindustria Benevento; Aditi Benerjee, co- founder and ceo (Magic Billion and IndiaWorks GMbH). Rimarcata l’unicità, su scala nazionale, dell’accordo siglato.

Magic Billion è un’azienda indiana specializzata nella mobilità internazionale dei talenti e in particolare nella ricerca e nell’impiego di professionisti indiani qualificati per ruoli di impiegati e operai in Europa e nella regione Asia-Pacifico. La società ha collocato con successo oltre 4.000 candidati qualificati in diversi settori, con incarichi in progetti edilizi in Belgio e ruoli nel settore alberghiero in Austria. Attivi anche nei Paesi Bassi per supportare lo sviluppo di infrastrutture su larga scala. La società offre consulenza specialistica per: – la ricerca di lavoratori altamente qualificati e pronti per il lavoro a costi ottimizzati, – pre-valutazione per competenze professionali, conoscenze sulla sicurezza e idoneità alle mansioni da svolgere – assistenza a 360 gradi, dalla ricerca e ai colloqui, alla documentazione e all’inserimento, – assistenza continua anche post assunzione Per rafforzare ulteriormente la loro presenza globale, hanno anche costituito un’entità tedesca, IndiaWorks GmbH, per semplificare le operazioni in Europa.