Ormai in dirittura di arrivo, lo si intuisce dal fervore dei preparativi: ecco le festività natalizie

Anche se sottotono, quest’anno le ferie invernali prossime venture sono alle porte del mondo, come ogni anno, del resto. È importante premettere che in questo 2025, più che in passato, l’atmosfera non è delle più congeniali per fare festa. Tanto vale sia per la componente religiosa che per quella civile delle stesse, che insieme procedono in maniera pressoché paritetica. Per la Chiesa di Roma quanto alza l’asta di livello dello spirito è dato dal particolare che i suoi coach sono già presi da incombenze pregresse. Per la parte laica, quei benpensanti che formano il cast di guerra, continuano a agitarsi in ordine sparso nelle zone che hanno più affinità con l’Ucraina e Israele. Mentre in Italia, a Roma in particolare anche in quanto ospita la Santa Sede, l’atmosfera è ben diversa da quella degli anni ruggenti, certamente sottotono. Sarà questo il redde rationem per verificare quanto la grande ragnatela guerrafondaia che si è estesa su tutta l’ Europa stia avviluppando tra i suoi fili, in maniera abbastanza simile, tutti gli stati. Nel Paese la stima dei risultati più attesa è quella dei consumi e del numero dei visitatori, sia italiani che stranieri. Si potrá considerare come dati abbastanza simili a quelli che saranno i definitivi. Sarà bene prepararsi senza dimenticare che comunque andrà, sarà un successo. L’atomica è ancora nel suo hangar.