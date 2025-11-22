Ornella Vanoni, il funerale “con vestito di Dior e musica di Paolo Fresu”: cosa disse a Fazio in tv

(Adnkronos) – Il vestito di Dior, la musica di Paolo Fresu, le ceneri sparse nel mare di Venezia. Con ironia e leggerezza Ornella Vanoni, morta il 21 novembre all’età di 91 anni, descriveva così il suo funerale a Fabio Fazio in una puntata di Che tempo che fa del 2023. “Adesso scelgo il vestito, la bara deve costare poco perché devo essere bruciata”, diceva la cantante, come ricorda il video riproposto su X dal profilo @grande_flagello.

“Poi buttatemi in mare, quello che vi pare… Mi piacerebbe Venezia, fate come volete. Il vestito ce l’ho, è di Dior. Poi ho chiesto a Paolo Fresu di suonare durante il funerale”, le parole della cantante. “Ma dove la troviamo una così? Perché siamo su questo argomento?”, la domanda di Fazio. “Siamo lì vicini”, la risposta.