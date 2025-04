Oro ancora da record, l’oncia supera i 3.300 dollari

Roma, 16 apr. (askanews) – Oro ancora da record. La rinnovata tensione e volatilità sui mercati azionari, collegata ai dazi commerciali e alle ultime dichiarazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, vedono una nuova ondata di acquisti sul metallo prezioso e bene rifugio per eccellenza, con l’oncia che supera per la prima volta quota 3.300 dollari. In serata l’oncia ha toccato quota 3.352, con un rialzo che sfiora il 3,50%.

Il presidente della Fed ha avvertito che i dazi commerciali decisi dall’amministrazione Trump rischiano di causare più inflazione meno crescita economica, complicando il quadro operativo per la politica monetaria.