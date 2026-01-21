“Orodonna”, gioielli di luce e alta moda: a Varcaturo va in scena la notte più glamour

di Mario Orlando

Le sfilate di moda sono molto più di una passerella: sono racconti visivi, emozionali, capaci di unire stile, identità e sogno. È da questa visione che nasce Orodonna l’evento che celebra il legame sempre più profondo tra moda e gioielli, elementi ormai centrali nel linguaggio creativo contemporaneo.

Sabato 31 gennaio, nella raffinata cornice di Luna di Miele Events a Varcaturo, andrà in scena un Gran Galà che promette di trasformare la moda in spettacolo e la notte in magia, tra arte, musica ed eleganza senza tempo.

In un dialogo costante tra abiti e preziosi, il gioiello non è più semplice accessorio, ma diventa protagonista, capace di definire lo stile, il messaggio e l’anima stessa di una collezione. ORODONNA racconta questa sinergia con intensità, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e sofisticata.

Protagonista assoluto della serata sarà lo stilista Gianni Cirillo, interprete di una moda che unisce sartorialità italiana, creatività e audacia. Le sue creazioni sono pensate per donne che amano osare e sognare, abiti che diventano una seconda pelle e raccontano femminilità, forza e personalità. In passerella, i suoi capi dialogheranno con le creazioni orafe di CDM Artigiano, in un connubio di tessuti e luce.

A rendere la sfilata un vero spettacolo contribuirà Monique De Stefano, coreografa visionaria e anima scenica dell’evento. Le sue coreografie trasformano il movimento in racconto, fondendo musica, colore ed emozione. Regina delle notti magiche, Monique firma performance capaci di avvolgere e affascinare, lasciando un segno indelebile nello spettatore.

L’hairstyle sarà curato da Filippo Piscopo, uno stile che fonde eleganza scultorea e innovazione tecnica. Presenterà una sua creazione personale, mentre il make up porta la firma di Lucia Del Duca, per un’estetica raffinata e coerente. In passerella sfileranno Monique, Aigul Duisheva, Vania Scarpato, Maria Nasti, Ilaria Calvanese, e Flora Stile, volti di una femminilità elegante e contemporanea.

A condurre la serata sarà Lorenza Licenziati, giornalista e presentatrice televisiva, volto autorevole e raffinato del programma In Città su Telecapri. Con professionalità e charme, accompagnerà il pubblico nel racconto di una notte fatta di bellezza e stile.

La colonna sonora sarà affidata alla live music di KIU & Sole e al DJ set di Enzo Paglia, sponsor dell’evento Grafica Aversano. L’organizzazione dell’evento e dell’esclusiva serata di moda e spettacolo, ospitata nella raffinata cornice di Luna di Miele Event a Varcaturo, è stata curata con professionalità e attenzione ai dettagli da Carmine Frongillo, che ha saputo coniugare stile, eleganza e perfetta gestione scenica, contribuendo in maniera determinante al successo della serata, in collaborazione con Monique, garanzia di qualità e visione.

Orodonna non è solo un evento, ma un’esperienza da vivere: una celebrazione della moda, del gioiello e del sogno, capace di illuminare le notti glamour di Varcaturo.