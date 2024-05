Orsini: serve Piano casa per alloggi a basso costo, faremo proposte

Milano, 26 mag. (askanews) – “Oggi manca un vero Piano casa per i nostri dipendenti. Abbiamo bisogno di avere delle case a basso costo per le gente che viene a lavorare da noi. E’ diventata una esigenza e si può fare”. Lo ha detto il leader di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato al Festival dell’Economia organizzato da Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing. “Un Piano casa che sia per i ragazzi che lavorano nelle aziende. E’ una parte di welfare importante, la verità è che non ci possiamo più permettere questi costi degli affitti e serve poter avere degli alloggi a basso costo”, ha detto Orsini.

La misura, ha detto, “non è a costo zero, ma quasi: distribuire il prezzo dell’abitazione in 40 anni permette di affittare le case a meno. A questo Piano casa noi ci stiamo preparando e faremo una proposta velocemente al governo: sarà necessario, fondamentale per essere attrattivi”, ha concluso il leader degli industriali.