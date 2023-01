Nominate le cinque candidate all’Oscar per la migliore attrice protagonista dell’edizione 2023 la cui cerimonia di premiazione si terrà il 12 marzo prossimo a Los Angeles. Sono Cate Blanchett per Tár, Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once, Andrea Riseborough per To Leslie, Michelle Williams per The Fabelmans e Ana de Armas per Blonde. La cerimonia di premiazione il 12 marzo a Los Angeles.