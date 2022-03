Oscar, da Gucci a Prada: Il red carpet parla italiano

Dalle paillettes bicolor di Jessica Chastain, firmate Gucci, all’abito bustier blu polvere di Armani Privé scelto da Nicole Kidman, il red carpet della 94esima edizione degli Oscar, parla italiano. Sono diverse le creazioni Made in Italy realizzate per star e dive internazionali. Tra i look più memorabili spicca quello di Zendaya, ultra moderna con una gonna di paillettes silver con strascico e camicia cropped in seta, entrambe realizzate da Valentino Haute Couture. Elegantissima e sexy Lily James, in un abito rosa cipria vintage, con lungo spacco e ricami in pizzo di Atelier Versace. La griffe della Medusa ha vestito anche Aunjanue Ellis, che ha scelto un abito arancione custom made in organza, tulle e chiffon, che ha richiesto 1.300 ore di lavorazione e Simu Liu, che ha calcato il tappeto rosso in un completo di lana color papavero con dettaglio harness. In Valentino Ariana De Bose, che ha vinto la statuetta come migliore attrice non protagonista nel film ‘West Side Story’ avvolta in una cappa rossa Valentino, abbinata a pantaloni e brassier. Prada ha invece vestito Lupita Nyong’o, con un abito dorato in paillettes 3D, impreziosito da ametiste e topazi, Rami Malek, Joachim Trier e Eskil Vogt, tutti e tre rigorosamente in smoking. Hanno optato per Chanel Kristen Stewart, candidata come miglior attrice protagonista per il ruolo di Diana in ‘Spencer‘ e Penelope Cruz, quest’ultima accompagnata dal marito Javier Bardem, che ha stupito in uno smoking total black. A sbaragliare la concorrenza Jessica Chastain, che per ritirare la statuetta come migliore attrice protagonista in ‘Gli occhi di Tammy Faye’ ha scelto un abito Gucci interamente ricoperto di paillettes color glicine e bronzo. Elegantissimo Timothee Chalamet, sul red carpet in un completo nero con giacca incrostata di paillettes di Louis Vuitton. Rosa baby, invece, per la cat woman di ‘Batman’ Zoe Kravitz, in un long dress con fiocco sulla scollatura realizzato per lei da Anthony Vaccarello di Saint Laurent. Elegantissima in verde smeraldo Jada Pinkett Smith, che accanto al marito Will Smith, ha ‘sfilato’ avvolta in una creazione couture di Glenn Martens per Jean Paul Gaultier. Diverse le star che hanno reso omaggio all‘Ucraina, come il cast del film E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, arrivato con un fiocco blu appuntato al petto e Jason Momoa, che ha sfoggiato una pochette da smoking con i colori della bandiera ucraina.