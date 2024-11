Oscar di Bilancio ’24, a Napoli tappa conclusiva del Roadshow

Napoli ospita la tappa conclusiva del Roadshow dell’Oscar di Bilancio 2024: appuntamento martedì 12 novembre, dalle 9, presso la sede dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (Odec), Palazzo Calabritto in piazza dei Martiri. Questa edizione segna un importante traguardo per il premio, che festeggia il suo 60esimo anniversario, organizzato da Ferpi, Borsa Italiana e università Bocconi.

La giornata sarà dedicata all’approfondimento dei temi della trasparenza, della sostenibilità e delle novità normative introdotte dall’Unione europea con la Corporate Sustainability Reporting Directive. L’evento si aprirà con i saluti di Eraldo Turi, presidente Odcec Napoli, Marilena Nasti, consigliere Odcec Napoli, Ottavio Lucarelli, presidente Ordine Giornalisti Campania, e Vanni Fondi, presidente commissione Sostenibilità Ordine Giornalisti Campania. A seguire, interverranno Elena Salzano, consigliere nazionale Ferpi e ceo di Incoerenze, e Filippo Nani, presidente Ferpi e founder di M&Partners, per sottolineare il ruolo della comunicazione nella rendicontazione aziendale. Il programma prevede tre tavole rotonde, moderate da Assia Viola, delegata Ferpi Campania e communication director di SMA Road Safety. Durante la prima tavola rotonda “Formarsi alla Sostenibilità” si esplorerà il ruolo fondamentale della formazione nella creazione di una cultura della sostenibilità diffusa e consapevole. Il secondo panel “Finanza e Sviluppo Sostenibile: motori di crescita per il territorio” approfondirà il ruolo della finanza nel promuovere uno sviluppo sostenibile, capace di coniugare redditività e impatto positivo per il territorio. L’attenzione sarà rivolta ai modelli di investimento che integrano criteri ESG, fondamentali per una crescita economica che rispetti l’ambiente e promuova il benessere sociale. A conclusione, Daniela Bianchi, segretaria generale Ferpi, offrirà un momento di sintesi, sottolineando l’importanza della responsabilità e della trasparenza nelle scelte aziendali, con uno sguardo alle sfide future per una comunicazione sostenibile e responsabile. L’evento rappresenta un’opportunità unica per condividere best practices e riflettere su come trasparenza e sostenibilità possano contribuire a una crescita resiliente e innovativa, in linea con i più recenti standard ESG e con il crescente interesse delle istituzioni e della società civile verso un futuro più responsabile.