Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Buongiorno. Sono nella mia casa in Galles, e ad 83 anni non mi aspettavo di ricevere questo premio, davvero non me l’aspettavo”. E’ un Anthony Hopkins emozionato quello che stamane espresso in un video, dalla sua casa del Galles, la sua gratitudine all’indomani della vittoria agli Oscar come migliore attore protagonista per ‘The Father’. “Sono davvero grato all’Academy, grazie”, scandisce l’attore.