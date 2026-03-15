Oscar, Madigan è la Miglior attrice non protagonista. Per l’animazione vince ‘KPop Demon Hunters’- Diretta

(Adnkronos) – Via alla 98ª cerimonia degli Oscar, che si svolge al Dolby Theatre at Ovation Hollywood, a Los Angeles. Il primo premio della serata va a Amy Madigan, Miglior attrice non protagonista. Poi la statuetta a ‘K Pop Demon Hunters’ per il Miglior film d’animazione.
Alla guida della Notte degli Oscar, per il secondo anno consecutivo, il comico Conan O’Brien.
Il film con più nomination (ben 16, un record assoluto) è ‘I peccatori’ di Ryan Coogler. A seguire, ‘Una battaglia dopo l’altra’ di Paul Thomas Anderson con 13 nomination, comprese quattro per gli interpreti Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn e Teyana Taylor.