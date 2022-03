Oscar, Sgarbi: Lo schiaffo di Will Smith? Ha fatto bene. Sbagliò con me D’Agostino nel ’91

“Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock e quello che mi diede Roberto D’Agostino nel ’91? Non sono paragonabili! Se tu durante la cerimonia degli Oscar hai di fronte un cretino che prende in giro tua moglie che è malata fai bene a dargli uno schiaffo. Smith non è stato violento, ha difeso sua moglie e ha fatto bene. Mentre D’Agostino con me è stato violento perché la nostra discussione poteva finire nel gioco”. Così Vittorio Sgarbi all’Adnkronos. “Nel caso di D’Agostino a naso avevo ragione io – dice il critico d’arte – c’era stato Cossiga che aveva fatto una lode mia di otto minuti e lui (D’Agostino, ndr), che aveva un’insofferenza, iniziò a dire cose sgradevoli e io gli buttai addosso un po’ d’acqua come a dirgli metaforicamente: ‘spegniti’. Lui rispose con uno schiaffo. Ora – continua ironico – non so se un po’ d’acqua addosso e uno schiaffo siano equivalenti ma certo la sua violenza è stata superiore alla mia. E siccome io sono notoriamente polemico molti sono convinti che lo schiaffo lo abbia dato io”. “Per quanto riguarda invece quello che è accaduto agli Oscar – sottolinea Sgarbi – c’era il dramma di una donna malata e di uno str… che si permetteva di prenderla in giro. Lo schiaffo di Smith ha sanzionato una cosa inaccettabile. Quindi, mentre nel caso mio e di D’Agostino lo schiaffo era sproporzionato, nel caso di Smith era proporzionato”, conclude.