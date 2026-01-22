Oscar, Sinners fa il pieno di candidature: sedici nomination

Roma, 22 gen. (askanews) – Annunciate le candidature agli Oscar che verranno assegnati nella notte tra il 15 e il 16 marzo. Gli attori Danielle Brooks (Il colore viola e Orange is the new black) e Lewis Pullman (Top Gun: Maverick e Thunderbolts*) hanno annunciato infatti le nomination della 98 edizione degli Academy Awards: i titoli e gli artisti di tutte le 24 categorie previste quest’anno, compresa la nuova categoria miglior casting. Conan O’Brien torna a condurre la cerimonia anche quest’anno. Il film con maggiori candidature è un horror politico Sinners – I peccatori di Ryan Coogler con Michael B. Jordan, con il numero record di sedici nomination. E’ un record, il precedente di 14 candidature detenuto da La La Land, Titanic e Eva contro Eva. Oltre a miglior film, Coogler è stato candidato come miglior regista e per la miglior sceneggiatura, e la sua star “tuttofare” Michael B. Jordan è stato premiato con la sua prima candidatura all’Oscar, come miglior attore protagonista. “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson. Lo tallona con quattordici nomination tra le quali Leo DiCaprio come miglior attore protagonista, Sean Penn e Benicio del Toro come non protagonisti. Nove nomination per il norvegese Sentimental value di Joachim Trier.