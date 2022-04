Oscar, Will Smith ‘squalificato’ 10 anni per schiaffo a Chris Rock

(Adnkronos) – Will Smith ‘squalificato’ dagli Oscar per 10 anni dopo lo schiaffo rifilato a Chris Rock nella cerimonia del 27 marzo. L’attore 53enne, fresco vincitore come miglior attore per King Richard, è stato punito dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences con un cartellino rosso decennale. Subito dopo l’episodio, Smith si era dimesso dall’Academy.

Il provvedimento è stato adottato dall’Academy dopo la riunione odierna dei governatori, che in un documento di 54 pagine hanno giudicato “inaccettabile” il comportamento di Smith e hanno ammesso di non aver gestito la situazione nel modo più opportuno durante la diretta televisiva. “Era l’opportunità, per noi, di dare l’esempio per i nostri ospiti, i telespettatori e la famiglia dell’Academy in tutto il mondo. Non siamo stati all’altezza, ci siamo fatti trovare impreparati da una situazione senza precedenti”, hanno affermato.

Durante la cerimonia, Smith si è alzato e ha colpito Rock con un ceffone. L’attore ha reagito così ad una battuta del conduttore, che ha ironizzato sulla moglie di Smith – Jada Pinkett Smith – definendola ”pronta per il Soldato Jane 2″, il sequel del film interpretato da Demi Moore, protagonista di un’iconica scena in cui si rasa a zero la testa. Jada Pinkett Smith, in realtà soffre di alopecia.