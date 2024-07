Osimhen, il Psg torna alla carica ma la clausola rescissoria da 130 milioni è ritenuta eccessiva

Dopo aver tentato invano il doppio colpo inserendo nell’offerta anche Kvaratskhelia, il Paris Saint Germain sembrava essersi defilato dalla corsa a Victor Osimhen ma il 25enne attaccante nigeriano del Napoli resta un obiettivo. E il club francese, assicura “L’Equipe”, è pronto a tornare alla carica. A differenza di Kvara, del resto, Osimhen ha un accordo col Napoli per essere ceduto ma finora non sono arrivate proposte concrete negli uffici di De Laurentiis, soprattutto da quella Premier League che è meta ambita dallo stesso giocatore. Il Psg ora potrebbe muoversi ma a patto di trattare sul prezzo: la clausola rescissoria da 130 milioni di euro viene ritenuta eccessiva. Prima, però, c’è da vendere: sia Randal Kolo Muani che Gonçalo Ramos vorrebbero restare ma entrambi hanno mercato, col primo in particolare nel mirino del Borussia Dortmund (ma il Psg avrebbe respinto un primo approccio) e il portoghese che piace dall’Atletico Madrid.