Osimhen non basta, il Napoli a Cagliari fa 1-1

Roma, 25 feb. (askanews) – Pareggio beffa del Napoli a Cagliari (1-1). Osimhen la mette in rete al 66′. Poi il Napoli ha due opportunità per chiuderla e Luvumbo la punisce al 96′. Buon ritmo nei primi 45 minuti, dove è stata la squadra di Ranieri a rendersi più pericolosa. Chance iniziali per Jankto e Lapadula, ci prova anche Raspadori. Annullata dal Var l’autorete di Rrhmani per il fuorigioco di Lapadula. Prima dell’intervallo Luvumbo spreca il vantaggio di testa. Al 66′ Pesantissimo vantaggio segnato ancora da Osimhen, che sblocca un digiuno del gol in trasferta del Napoli che durava da tre mesi. Raspadori beffa Augello e scappa sulla destra: cross perfetto per la testa del compagno, che batte Scuffet da pochi passi. Al 90′ Politano spreca il 2-0. Contropiede a colpo sicuro del Napoli, bravo Cajuste che apre per il compagno: diagonale fuori di poco. Al 94′ Altra chance per chiuderla: Scuffet dice no al Cholito. Il Napoli non chiude ed il Cagliari pareggia. Clamoroso pareggio del Cagliari, quasi all’ultimo pallone del match: lancio in profondità dove Juan Jesus lascia colpevolmente sfilare il pallone. Alle sue spalle non sbaglia Luvumbo che fa 1-1.