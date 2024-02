Osimhen perde la coincidenza, in ritardo a Napoli

Roma, 15 feb. (askanews) – Arrivo in ritardo per Victor Osimhen a Napoli. L’attaccante nigeriano, reduce dalla delusione per la finale di Coppa d’Africa persa domenica contro la Costa d’Avorio, era atteso in mattinata a Castel Volturno ma per un ritardo dell’aereo ha perso la coincidenza. Una questione puramente tecnica per Osimhen che ha fatto scalo a Istanbul, ma il volo dall’Africa era partito in ritardo e, dunque, l’attaccante azzurro non è riuscito ad imbarcarsi in tempo dalla Turchia per arrivare in Italia secondo le previsioni. Il suo arrivo è così posticipato nel pomeriggio. In dubbio per il match di sabato contro il Genoa.