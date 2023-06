Osimhen, pressing alto del Psg ma DeLa non molla: 180 milioni per cederlo

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è uno dei pezzi più ambiti sul mercato estivo. Lo ha capito bene il suo presidente Aurelio de Laurentiis che non intende svendere la stella della sua squadra, seguito dalle più grandi squadre del continente, come Bayern Monaco, Chelsea, Manchester United e persino Psg, che è alla ricerca di un numero 9. Lo scrive le Parisien, secondo cui il ds parigino Luis Campos è molto attratto dal profilo di Osimhen che conosce dai tempi del Lille. Ma ingaggiare uno dei migliori attaccanti del momento, che ha chiuso questa stagione in testa alla classifica marcatori in Serie A (26 gol in 32 partite) ha un prezzo. E particolarmente alto. Secondo le informazioni del quotidiano francese, il club napoletano chiede 180 milioni di euro al Psg per vendere Osimhen. Una cifra esorbitante e sproporzionata che farebbe dell’ex centravanti del Lille il secondo giocatore più caro del pianeta. Difficile, a queste condizioni, immaginare che il Psg accetti la delirante richiesta del Napoli. Come l’episodio di Milan Skriniar della scorsa stagione insegna, quando l’Inter chiese 80 milioni di euro al club parigino, quest’ultimo non ha intenzione di entrare in partita al rilancio.