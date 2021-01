Ospedale Betania, inaugurati 9 nuovi ambulatori

Per garantire la continuità assistenziale anche durante l’emergenza Covid da stamattina l’Ospedale Evangelico Betania di Ponticelli può contare su 9 nuovi ambulatori. Allestiti in una struttura costruita in tempi record nello spazio attiguo all’ospedale servono a far fronte alle richieste dei pazienti che nei mesi scorsi sono state penalizzate fortemente dalla necessità di rimodulare gli spazi interni in funzione delle restrizioni e dal distanziamento imposto dall’emergenza sanitaria e per consentire il pre-triage del Pronto Soccorso.

I nuovi ambulatori funzioneranno tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 19. Con la loro apertura sarà possibile ripristinare le attività assistenziali delle diverse specializzazioni sospese o ridotte nei mesi scorsi a causa della pandemia. Nella struttura attigua all’ospedale hanno trovato posto le attività ambulatoriali di chirurgia, ortopedia, biologia (test), nutrizione e obesità, senologia, ginecologia, cardiologia e i prelievi nonché gli ambulatori solidali, sostenuti dalla Fondazione Evangelica Betania, che sono un punto di riferimento per migliaia di immigrati, poveri ed emarginati non solo del territorio.

Ai nuovi ambulatori i pazienti avranno accesso seguendo le procedure previste dalla normativa Covid nel rispetto delle misure di sicurezza e del distanziamento.

“Come ospedale religioso, per noi, la cura dei malati, soprattutto quelli più in difficoltà, viene prima di ogni altra cosa. Per questo, nonostante le difficoltà economiche dei mesi scorsi derivanti dalle limitazioni all’attività ordinaria imposte dall’emergenza sanitaria, abbiamo fatto questo investimento per consentire il regolare svolgimento delle attività ambulatoriali fortemente penalizzate nel 2020. I nuovi ambulatori sono stati realizzati interamente con fondi propri messi a disposizione dalle Chiese fondatrici”, spiega Cordelia Vitiello, presidente della Fondazione Evangelica Betania.