Ospedale Cotugno, plasma iperimmune in dono dalla Guardia di finanza: siglata un’intesa

Il plasma iperimmune dei finanzieri della Campania, come quello dei loro familiari, guariti dall’infezione da Covid-19 sarà donato all’Azienda ospedaliera dei Colli come terapia per i soggetti positivi al virus. È questo l’oggetto del protocollo d’intesa siglato alla caserma Zanzur di Napoli fra il Comandante regionale Campania della guardia di finanza, il generale di Divisione Virgilio Pomponi, ed il direttore generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli(Monaldi-Cotugno-Cto), Maurizio di Mauro. L’iniziativa si inquadra nell’ambito della sperimentazione di efficaci protocolli terapeutici, con particolare riguardo a quelli afferenti la donazione di plasma da parte di pazienti convalescenti per il trattamento dell’infezione da Covid-19, e rientra nello studio nazionale ‘TSUNAMI’ (acronimo di ‘TranSfUsion of conValeScent plAsma for the treatment of severe pneuMonIa due to SARS-CoV-2’), promosso dall’Istituto superiore di sanità e dall’Aifa. Tra i centri ospedalieri coinvolti l’Ospedale Cotugno di Napoli, ricompreso nell’Azienda ospedaliera dei Colli, polo di riferimento d’eccellenza per le malattie infettive del Sud Italia. La donazione su base volontaria di plasma iperimmune avverrà previa esecuzione degli accertamenti di laboratorio obbligatori e di tutte le ulteriori indagini cliniche e/o strumentali, ritenute necessarie ad appurare l’idoneità dei donatori, che riceveranno direttamente il referto delle attività diagnostiche eseguite. In questo ambito il Cotugno effettuerà, per i donatori, un follow up clinico e di laboratorio, con visite e controlli multidisciplinari per valutare l’impatto del virus, dopo la fase acuta, su organi ed apparati. Inoltre, il nosocomio organizzerà periodiche campagne di screening nei confronti di volontari appartenenti alla guardia di finanza per rilevare eventuali casi positivi all’infezione de quo ed asintomatici.

“Il protocollo – ha dichiarato Pomponi – si pone quale importante strumento teso a favorire lo studio di terapie all’infezione da Covid-19, oltre che a monitorare l’impatto della malattia sui pazienti guariti e a prevenire tempestivamente la trasmissione del virus da parte di asintomatici. Questo accordo, stipulato grazie anche al determinante contributo dell’Organo di Rappresentanza dei finanzieri del Comando Regionale, fornisce ulteriore testimonianza dell’impegno del Corpo, non solo nello svolgimento delle tradizionali attività istituzionali, ma in ogni ambito della vita sociale del Paese. Per essere buoni finanzieri bisogna essere innanzitutto buoni cittadini”. Ringraziamenti alla guardia di finanza “per la vicinanza che ci ha dimostrato sin dall’inizio di questa emergenza” sono stati rivolti da di Mauro che ha ricordato come “l’emergenza, tuttavia, non è ancora finita e non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia”. “Con questo protocollo – ha aggiunto – compiamo un altro passo in avanti non solo nell’individuazione di terapie nella cura dei pazienti affetti da SARS-CoV-2 ma, contestualmente, ci prefiggiamo di monitorare l’impatto della malattia sui pazienti guariti e di prevenire l’insorgere di eventuali focolai attraverso adeguate campagne di screening”.