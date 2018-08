In vista dell’apertura del Pronto Soccorso (PSA) dell’Ospedale del Mare, che si terrà il prossimo 15 settembre, l’amministrazione regionale con il consigliere delegato ai Trasporti Luca Cascone, ha inviato una lettera al Comune di Napoli e alla Città Metropolitana di Napoli con la quale “si chiede di organizzare e potenziare il servizio di trasporto pubblico da e per l’Ospedale del Mare per facilitare i collegamenti a vantaggio di tutti i cittadini e in particolare della popolazione anziana”.