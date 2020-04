Ospedale del Mare, apre il Covid Center con 72 posti letto. In campo 34 infermieri precari avvisisti del Ruggi

Potrebbe aprire i battenti accogliendo i primi pazienti già mercoledì prossimo il nuovo Covid Center dell’Ospedale del Mare di Ponticelli. Questa mattina il sopralluogo del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: ” Abbiamo fatto un altro miracolo amministrativo, senza squilli di trombe, ma lavorando con grande concretezza e determinazione..Nel complesso, con le strutture modulari di Caserta e Salerno, amplieremo di 120 unità i posti delle terapie intensive. Fortunatamente la pressione sulle terapie intensive si è allentata, ma grazie a queste strutture avremo ospedali interamente dedicati al Covid e potremo riprendere l’attività ordinaria negli altri ospedali”.

La struttura è dotata di 72 posti letto, destinati in origine a degenze di rianimazione, ma che a regime saranno così distribuiti: 12 posti di rianimazione, 12 di subintensiva, 6 di cardiologia-Covid, 6 di dialisi-Covid, 12 di oncoematologia, 12 +12 posti di degenza Covid generica. Nell’Hospital c’è già una Tac e sarà allestita a breve anche una sala di emodinamica per i pazienti covid. L’intera struttura è a pressione negativa e ha aree di vestizione e svestizione con percorsi separati.

Per il momento saranno attivati i primi 6 posti e poi gradualmente gli altri fino ad arrivare a 36, utilizzando temporaneamente 34 infermieri precari e reclutati a tempo determinato, 54 infermieri ex avviso pubblico del Moscati di Avellino e 37 Operatori socio-sanitari. Anche questa volta, dunque, ad avviare una nuova struttura saranno gli avvisisti della graduatoria del Ruggi di Salerno che circa tre anni fa erano stati chiamati ad aprire il pronto soccorso e i reparti dell’Ospedale del mare e degli altri presidi della Asl Napoli 1. Si tratta di professionionalità con un’esperienza pregressa nel mettere su reparti partendo da zero e che allo stato non risultano ancora stabilizzati.