Ospedale del Mare, De Luca: Crollo per un problema idrogeologico, la fretta nel realizzarlo non c’entra nulla

“Questo è un ospedale progettato 15-20 anni fa, ce lo siamo ritrovati con la struttura a metà, l’abbiamo completato e reclutato il personale. La fretta non c’entra nulla”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo alle domande dei cronisti, durante il sopralluogo all’ospedale del Mare, a seguito del crollo nell’area parcheggio di questa mattina. Qualcuno ha chiesto al governatore, se una delle cause a provocare il crollo potesse essere stata ‘la fretta’ nel completare i lavori, visto il periodo di emergenza Covid. “Dobbiamo fare dei rilievi e sondaggi geologici, per vedere come stiamo combinati, ma di sicuro la fretta non c’entra niente, si tratta di problema idrogeologico e ne prendiamo atto – rimarca De Luca -. Adesso ci vorranno alcuni giorni per ripristinare le forniture idriche e fare verifiche su tutta l’impiantistica, approfittiamone adesso, perché il picco di contagi ci sarà a fine gennaio”.